Bibione, fiamme inarrestabili: nuovo incendio alla pineta del Faro. Elicotteri in azione

BIBIONE - Fiamme inarrestabili a Bibione. Dalle 13 di oggi, lunedì 18 luglio, le fiamme stanno avanzando nella pineta del Faro. Diverse le segnalazioni arrivate al 115 che ha mobilitato i soccorsi. Stamattina la situazione sembrava sotto controllo. «Si nota già una nuvola di fumo - spiega il consigliere comunale Giosuè Cuccurullo - purtroppo la ferita non si ferma». Il vicesindaco di San Michele al Tagliamento, Pier Luigi Grosseto, ha subito allertato i soccorsi nonché la Polizia locale e i carabinieri. A bruciare ci sarebbe un'area della pineta nella stessa zona dell'incendio scoppiato venerdì. Sul posto si sono riportati i Vigili del fuoco di Portogruaro, Mestre e Latisana mentre dall'alto stanno operando due elicotteri. «Purtroppo in questi casi - ha aggiunto Grosseto - possono succedere simili episodi: anche se l'area è monitorata, anche dal personale comunale, non è facile controllare tutta l'area e un focolaio si deve essere riattivato».

