Investe con l'automobile la nonna: â€‹Elisa muore poco dopo a 81 anni

di Fabrizio Cibin

© RIPRODUZIONE RISERVATA

NOVENTA DI PIAVE (VENEZIA) - Una tragica fatalità alla base dell'incidente avvenuto a fine anno e che è costato la vita ad una donna di 81 anni,, urtata dall'auto messa in moto dalla. Il fatto è successo a cavallo tra il 30 ed il 31 di dicembre a Noventa, in via Parini. Dopo una bella serata trascorsa in famiglia, la nipote ventiseienne si offre di riportare a casa la nonna: la donna abita a poca distanza, anche se nel comune di San Donà, ma la notte è particolarmente rigida e tutti hanno convenuto che un passaggio in auto era la soluzione migliore. A quanto pare prima di salire in auto, una Opel, la ragazza decide di avviare il motore così da sbrinare il vetro completamente ghiacciato. Solo che la vettura, appena ricevuto l'avviamento, fa un sussulto in avanti, proprio mentre l'anziana si trovava davanti, ed è stata urtata. L'anziana è poi morta in ospedale.