Nordic walking, Antonello Favaro si conferma ai vertici nazionali e ora "punta" i Mondiali

Si è concluso sabato 17 ottobre, a Bassano il Campionato italiano Fidal di Nordic Walking agonistico, divenuto ormai una disciplina sportiva riconosciuta dal Coni. Più volte campione italiano di categoria, Antonello Favaro ha ottenuto anche quest’anno ottimi risultati classificandosi al 2° posto sia nella classifica assoluta che di categoria (SM 50). La tappa era valida anche per il Campionato Veneto assoluto e di categoria.

Favaro, 54 anni, di Mirano (Ve) pratica il Nordic Walking da una decina d’anni e vanta un palmares di tutto rispetto e ha al suo attivo importanti risultati nei primi posti di gare europee. “Insieme alla mia squadra, corro soprattutto per far conoscere questo bellissimo sport” ha dichiarato soddisfatto Favaro, che è ora in attesa di partecipare ai Campionati Mondiali in Polonia e a quelli Europei in Friuli.

