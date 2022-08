I big della politica sabato mattina ai funerali di Niccolò Ghedini

SANTA MARIA DI SALA - Sarà un saluto bipartisan quello che la politica tributerà per l'ultima volta, sabato 20 agosto a Santa Maria di Sala, a Niccolò Ghedini, l'avvocato di Silvio Berlusconi, ex senatore, morto mercoledì a causa di una grave malattia. Le esequie si terranno nel paese dove Ghedini viveva con la famiglia, nella Chiesa dell'Immacolata, (a fianco di villa Franchetti), che può contenere non più di 150-200 persone. Oltre allo stato maggiore di Forza Italia è immaginabile che la commozione suscitata dalla scomparsa di Ghedini possa portare a Santa Maria di Sala diversi esponenti sia del centrodestra che del centrosinistra. Per quanto riguarda le istituzioni, sarà presente la presidente del Senato Maria Elisabetta Caselllati, amica di Ghedini, e il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia; presente, in veste privata, anche il sindaco del paese, Natascia Rocchi. In chiesa saranno riservati alla famiglia i primi dieci banchi, mentre non è previsto vi siano posti prenotati per le autorità. La cerimonia funebre inizierà alle ore 11.

