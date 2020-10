Avvocato Piero Longo aggredito sotto casa da tre persone a Padova

PADOVA - L'avvocato Piero Longo è stato aggredito ieri sera - 30 settembre - a Padova. Indagini affidate alla Squadra mobile. Il legale che ha 76 anni ed è stato senatore di Forza Italia, ha reagito dopo l'accesa discussione con 3 persone (due donne e un uomo) che pare l'abbiano atteso sotto casa poco dopo le 23, la pista degli inquirenti è quella della spedizione punitiva. Ha estratto la pistola per intimorirle, ma nella collutazione gliel'hanno strappata dalle mani dopo che aveva esploso due colpi in aria.



L'aggressione in riviera Tiso da Camposampiero in centro città. Il legale ha fatto ricorso alle cure del pronto soccorso per ferite che hanno portato i sanitari a stilare una prognosi di 20 giorni. Due degli aggressori sono stati arrestati da una pattuglia della sezione Volanti e agenti della Squadra Mobile di Padova, il terzo è stato denunciato.

Longo aggredito: che è successo Colto di sorpresa e ovviamente preoccupato delle intenzioni degli aggressori, nel tentativo di difendersi, l'ex senatore ha estratto la pistola regolarmente detenuta ed esploso due colpi che hanno fatto scattare l'allarme. Gli arrestati - ai domiciliari, domani l'udienza di convalida è prevista per venerdì 2 ottobre - sono un 48enne di Predazzo (Trento) e una 47enne di Padova, la denunciata è una 31enne padovana. I tre aggressori si sono presentati a casa dell'avvocato e hanno suonato il campanello: «Vieni giù», gli hanno detto e i due arrestato lo hanno aggredito nell'androne del palazzo. Ultimo aggiornamento: 16:56