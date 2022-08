Il cordoglio dalla presidente del Senato al sindaco di Padova. Casellati: «Caro amico di sempre ho un grande dolore, mi mancherai profondamente»

PADOVA - Dalla presidente del Senato Elisabetta Casellati al sindaco di Padova Sergio Giordani, il cordoglio del mondo politico e delle istituzione per la morte di Niccolò Ghedini.

La presidente Casellati

«Caro Niccolò, amico di sempre, delle battaglie politiche come dell'impegno a favore della nostra amata Padova. Ho un grande dolore. Mi mancherai profondamente. Come amico, che ho sempre amato con la testa oltre che con il cuore. Come collega con cui ho condiviso una parte fondamentale del mio cammino istituzionale e politico. Una mente arguta e sottile, un giurista raffinato e combattente, un politico di altri tempi, un uomo dall'etica autentica. Un uomo generoso che regalava felicità ai meno fortunati. Non ti dimenticherò mai». Così la presidente del Senato, Elisabetta Casellati.

Il sindaco di Padova

«Sono molto addolorato per la scomparsa di Niccolò Ghedini -dichiara il sindaco di Padova Sergio Giordani -

Una persona e un politico molto legato a Padova che ho avuto modo di conoscere quando sono divenuto Sindaco e col quale ho sempre coltivato un rapporto di grande cordialità e forte rispetto reciproco. Ai familiari, agli amici e anche al suo partito, Forza Italia, rivolgo sincere condoglianze».

Il senatore De Poli

«Provo profonda tristezza per la scomparsa di Niccolò Ghedini - il cordoglio del senatore Udc Antonio De Poli - . A lui mi legava un rapporto di amicizia personale. Con Niccolò se ne va un uomo che ha messo le proprie competenze al servizio della politica e del bene comune. Di lui ho sempre apprezzato le doti intellettuali, la preparazione eccellente in campo giuridico oltre che una straordinaria umanità e sensibilità. Esprimo le mie più sentite condoglianze alla moglie e al figlio. Ci lascia un grande vuoto. La tua città - Padova - dove sei nato ti saluta con un grande affettuoso abbraccio. Buon viaggio, Niccolò».