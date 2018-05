VENEZIA - Un uomo di 47 anni è stato trovato morto in casa nell'isola della Giudecca. Nella notte tra il 15 e il 16 maggio la polizia è intervenuta nella sua abitazione Rilevando come per lui non ci fosse più nulla da fare. La probabile causa del decesso sarebbe imputabile a overdose.

