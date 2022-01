JESOLO - Revocato il concorso per l’assunzione di sei nuovi impiegati per l’ufficio E dilizia privata. Non c’è pace per uno dei settori più strategici del Comune. Lo scorso dicembre l’amministrazione comunale aveva pubblicando un bando per assumere sei nuovi “ istruttori ” e rafforzare così l’ufficio E dilizia privata, da mesi alle prese con migliaia di pratiche, molte delle quali legat e al Superb onus per l’edilizia che avrebbe fatto aumentare esponenzialmente la mole di lavoro, addirittura con centinaia di atti in giacenza. Da ciò il bando predisposto dall’ente, anche perché nel frattempo a far salire la tensione ci hanno pensato i sette istruttori tecnici attualmente in servizio che avevano presentato “in blocco” richiesta di mobilità interna , cioé il trasferimento .



LA SORPRESA

Di fatto una provocazione, ma non solo, attuata per evidenziare le difficoltà di un settore così importante per Jesolo, dove da anni gli interventi di sviluppo edilizio avvengono senza sosta.

JESOLO