VENEZIA - La soluzione per pagare i lavoratori del Mose e far ripartire i cantieri ancora non si trova. I soldi ci sarebbero, ma la crisi del Consorzio Venezia Nuova complica ogni passaggio. Tutto deve passare al vaglio dei nuovi commissari nominati dal Tribunale nella procedura di concordato del Cvn. Intanto i conti restano bloccati. Un quadretto sconfortante, quello prospettato ieri dalla capo dipartimento del ministero dell'Infrastrutture,...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati