Il Mose chiude la laguna da venerdì sera. Oggi previsti 135 centimetri alle 15

VENEZIA Il Mose sta chiudendo la laguna dalle 21 di venerdì e prima di questo pomeriggio o questa sera (se il vento forte da Scirocco proseguirà) le 78 paratoie non torneranno nei loro alloggiamenti. Sabato la bocca di porto di Malamocco è stata aperta tra le 16 e le 20 per consentire il passaggio di due navi traghetto e due navi cargo dirette a porto Marghera e poi è stato tutto richiuso in una quarantina di minuti. In laguna il livello medio dell'acqua si è assestato tra i 70 e gli 85 centimetri (il minimo a Chioggia, il massimo a Venezia e laguna Nord). Questa notte la marea ha raggiunto i 130 centimetri in bocca di porto di Lido e 120 in mare aperto. Alle 15 di oggi, domenica 6 dicembre, sono previsti 135 centimetri alle 15 a causa del vento forte persistente. In due giorni ci sono stati quattro picchi di marea sopra i 110 centimetri e il Mose per la sesta volta dalla sua entrata in funzione ha bloccato le acque alte più dannose.

© RIPRODUZIONE RISERVATA