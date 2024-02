MURANO - Un ballerino che con la sua arte ha saputo segnare l'epoca d'oro del varietà partecipando ai più grandi show della televisione italiana e lavorando con i maggiori artisti che hanno attraversato i decenni. È morto improvvisamente Silvano Scarpa, per anni primo ballerino della Rai, la cui storia parte da Murano e finisce nelle case di tutti gli italiani. Nato dell'isola del vetro l'11 dicembre del 1944 la mamma era ostetrica, il padre il famoso gondoliere e campione del remo Luigi Scarpa "Saran", vincitore di 5 Regate Storiche e sul podio per altre 4 edizioni - Silvano Scarpa era il più piccolo di tre fratelli. Scopre l'amore per il ballo da ragazzino, alla fine della terza media si iscrive a una scuola di danza classica del territorio e alla prima selezione di talenti viene scelto per entrare alla Scala di Milano. Come lui stesso raccontò nel corso della sua carriera, il suo debutto in televisione avviene quasi per caso, quando nel 1967, all'Arena di Verona, alcuni ballerini si sottopongono all'audizione per "Partitissima".

Silvano partecipa per curiosità e si ritrova, invece, ad essere scelto. La televisione, da allora, entra in maniera preponderante nella sua vita, anche se non abbandonerà mai l'amore per la danza classica, che lo porterà a girare il mondo in tournée. Raffaella Carrà, Delia Scala, Lando Buzzanca, Gino Bramieri, Alighiero Noschese, Bice Valori, Ornella Vanoni, Don Lurio, Mina, Aldo Fabrizi, Ave Ninchi, Sandra Mondaini e Raimondo Vianello: sono alcune delle stelle dello spettacolo con cui Scarpa ha lavorato nel suo ruolo di primo ballerino, tra gli anni '70 e '80, a "Milleluci", "Canzonissima", "Punto e basta", "Forte, forte, forte", "Noi no" e "Due come noi". L'ultimo varietà del sabato sera a cui ha lavorato è stato con l'indimenticabile coppia Vianello-Mondaini "SandraRaimondo Show", per Canale 5, con le coreografie di Joel Galietti, suo compagno nel lavoro e nella vita, scomparso nel 2021. Dopo la carriera in tv, Scarpa si è dedicato all'insegnamento. "Era una persona speciale, che mancherà a tutti" ricorda la nipote Caterina. I funerali si sono svolti a Roma, ma Scarpa tornerà "a casa" e sarà tumulato vicino al marito Joel nel cimitero di San Michele.