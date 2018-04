Morto in canale, il fratello: «C'erano le telecamere, vogliamo sapere»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VENEZIA /MOGLIANO - (al.spe-t.borz.) «Andremo fino in fondo per fare piena luce sulle cause della morte di Stefano . Nomineremo undi parte per l'eventuale esame autoptico e confidiamo che possano arrivare elementi utili per le indagini dalle immagini dellepresenti nella zona dov'è stato rinvenuto il suo cadavere». Il giorno dopo la tragica scomparsa del fratello minore parla dall'abitazione dei genitori, aNell'abitazione dove ora sono rimasti il padre e la madre, dopo che anche Stefano si era trasferito in via Paruta aanche se lì aveva mantenuto ancora la residenza, ieri hanno suonato il campanello i giornalisti. «Qualcuno ha scritto di un possibile suicidio, ma mi sento di escluderlo categoricamente - dice Ennio - ricevuto ieri in commissariato per gli aggiornamenti del caso Mio fratello era in ottima salute, non aveva debiti, faceva progetti per il futuro a medio e lungo termine, dai viaggi al master on-line che gli serviva per il suo lavoro in albergo di cui era molto soddisfatto. Io l'ho sempre sentito e visto sereno»...