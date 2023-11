VENEZIA - I colleghi la ricordano come una donna gentilissima e sempre disponibile, che aveva lavorato per tanti anni alla Polizia municipale e, dal 2017, era passata al Servizio Trasporti e Concessioni Acquei del Comune. Gloria Zardinoni, 62 anni, è morta improvvisamente nella notte tra lunedì e martedì per un infarto.

«Da qualche giorno aveva una brutta tosse che le impediva di dormire - racconta un'amica -. Si era rivolta alla sua dottoressa che, però, non aveva rilevato nulla di preoccupante. Invece Gloria, assieme al marito, voleva andare a fondo e si è recata lunedì al Pronto soccorso dove le avrebbero diagnosticato un'aritmia atriale. Tornata a casa, è morta nella notte».

Laureata in Architettura e legatissima al marito Mario Busetto, ex pilota di Actv da poco in pensione, la coppia non aveva figli e probabilmente aspettavano di potersi godere insieme i prossimi anni, non appena lei avesse lasciato il lavoro in Comune di Venezia, dove era in servizio dal 2001 dapprima nella Polizia locale e, da sei anni, al Servizio Trasporti e concessioni acquei. «Erano due corpi e un'anima» dicono gli amici e, anche nella pagina Facebook del marito, tante sono le immagini che li ritraggono felici in città come nelle vacanze che avevano trascorso assieme in tanti anni di matrimonio.

«Era una persona sempre disponibile che ha svolto il suo lavoro con devozione e professionalità. Al marito e ai familiari va il cordoglio di tutti i colleghi e del sindaco di Venezia Luigi Brugnaro» fanno sapere dal Ca' Farsetti, mentre Barbara Carrera, responsabile del Servizio Mobilità e Trasporti su acqua, aggiunge: «La sua è stata una morte improvvisa che ci ha lasciati tutti sconvolti. Gloria è stata una collega adorabile».