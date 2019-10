Allenatore a luci rosse: no al patteggiamento, alla sbarra per la minorenne

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

TREVISO/VENEZIA - Patteggiamento negato per Peter Priamo, l'allenatore di calcio a cinque, residente a Loria, in provincia di Treviso, accusato di atti sessuali e adescamento nei confronti di alcune ragazze minorenni, di età compresa tra 15 e 16 anni, che giocavano nella squadra. Il giudice per l'udienza preliminare di Venezia, Maria Luisa Materia, ha ritenuto troppo bassa la pena di 2 anni concordata tra accusa e difesa: ad occuparsi del processo sarà a questo punto un nuovo giudice, nell'udienza fissata per il 7...