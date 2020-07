Protesta dei migranti a Jesolo: «Siamo negativi al tampone, vogliamo uscire»

JESOLO Una ventina di migranti ospiti della Croce rossa a Jesolo ha dato vita a una protesta questa mattina, giovedì 30 luglio 2020, chiedendo di poter uscire dal campo della Croce rossa dove sono ospitati. Il campo è lo stesso nel quale, a metà luglio, erano stati trovati positivi al coronavirus 42 migranti (tutti trasferiti a Cavarzere) e un operatore della Croce rossa. La ventina di migranti che ha protestato questa mattina fa parte del gruppo di 85 migranti risultati negativi ai tamponi di controllo e quindi messi in isolamento fiduciario soltanto per essere venuti a contatto con dei malati Covid. A dare il via alla protesta di questa mattina, 30 luglio, l'esito negativo al terzo giro di tampone che ha così certificato la loro negatività al Covid-19. Letto l'esito, i migrhanti hanno chiesto di poter tornare a uscire dalla struttura ma la loro richiesta è stata stoppata dall'assenza di un certiuficato dell'Ulss 4 Veneto Orientale che non sarebbe ancora arrivato. Dopo alcuni minuti in cui hanno gridato il loro disappunto, i migranti hanno esposto un lenzuolo sul lato fronte mare del campo della Croce rossa, in cui hanno ribadito di non essere positivi al virus.

