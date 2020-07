Nuovo focolaio al centro migranti: 134 positivi nell'ex caserma Serena

TREVISO - Sono 134 i tamponi risultati positivi dallo screening effettuato ieri, mercoledì 29 luglio, dall'Usl della Marca nell'ex caserma Serena di Treviso. L'indagine ha riguardato le 340 persone che vivono e lavorano nel centro di accoglienza per richiedenti asilo dell'ex caserma Serena. Questa mattina il governatore del Veneto Luca Zaia, in visita a Vo' Euganeo, ha confermato: «Sono più di 130, probabilmente 134 i migranti positivi nella ex caserma Serena»

«I pieni poteri vanno dati alle Regioni che hanno dimostrato di poter gestire l'emergenza meglio di chiunque altro». Lo ha detto il Governatore del Veneto Luca Zaia a Vò parlando delle polemiche nate dal prolungamento dell'emergenza Covid deciso dal Governo. «La prossima che emanerò sarà un'ordinanza di mantenimento rispetto alle misure che verranno prese - ha concluso - In ogni caso mi confronterò col ministro Speranza».

