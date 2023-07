MESTRE - Tre anni di lavoro e oltre venti milioni di euro investimento, 17 quelli finanziati dal ministero dello Sviluppo economico. Taglio del nastro questa mattina per l'opera viaria che rivoluziona la viabilità di accesso alla Macroisola prima zona industriale di Porto Marghera.

Il sindaco Luigi Brugnaro: «Questo raccordo serve per unire di più Mestre e Marghera, unire più piazzale Roma con tutta la parte universitaria di via Torino. Consente ai mestrini di viaggiare in entrambe le direzioni e a Marghera di arrivare a Mestre da più parti. E ci libera la possibilità di una pista ciclabile che viene da Marghera».