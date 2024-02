Addio ad Augusta Meschino, la mamma di Debora Caprioglio. Fu Miss Mestre

MESTRE - Cordoglio nel mondo del cinema e del teatro italiano per la scomparsa di Augusta Meschino, 92 anni, mestrina doc e mamma della celebre attrice Debora Caprioglio.

La signora, solo negli ultimi anni si era trasferita a Roma per stare vicino alla figlia Debora, ma aveva sempre vissuto a Mestre e nell'ultimo periodo era stata ricoverata all'ospedale dell'Angelo dove è spirata nella giornata di ieri.

Addio Augusta

Donna di grande bellezza, al punto da ottenere, poco più che ventenne, la fascia di Miss Mestre nel concorso di bellezza del 1956, in seguito con il matrimonio con Caprioglio, ex direttore all'Automobile Club, si era dedicata alla famiglia e alle due figlie, Tiziana e Debora. Per quest'ultima, che dalla madre ha sicuramente preso la dolcezza del sorriso, Augusta ha sempre avuto un ruolo importante, sostenendola nel suo grande sogno di diventare attrice, anche nei momenti più complessi quando Debora, giovanissima e gli esordi, era considerata un icona sexy. Ma il legame tra madre e figlia è sempre stato molto forte nonostante la lontananza, con Debora che per lavoro viveva a Roma e Augusta sempre a Mestre. Solo qualche anno fa, dopo il divorzio della Caprioglio dal regista e attore Angelo Maresca, Augusta ha deciso di abbandonare Mestre per trasferirsi a Roma. «Ora vivo con mia madre aveva raccontato l'attrice in un'intervista - con noi c'è un solo maschio che, non ci abbandonerà mai: il mio Chihuahua Rocco». Ieri l'attrice ha comunicato lei stessa la scomparsa dell'adorata mamma attraverso Instagram con una foto insieme accompagnato da un "Ciao Mamma" e da numerosi cuoricini.

I funerali di Augusta Meschino saranno celebrati lunedì 5 febbraio alle 15, nella chiesa dei Santi Gervasio e Protasio di Carpenedo. Augusta, oltre alle due amate figlie Tiziana e Debora con Francesco, lascia i nipoti Simone e Nicolò con Alessia.