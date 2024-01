Meolo, cigno ferito trovato all'uscita dell'autostrada A4

MEOLO (VENEZIA) - La sezione ittico venatoria della Polizia Metropolitana di Venezia ha preso in cura nella mattinata di oggi, 1 gennaio 2024, un cigno ferito rinvenuto da una pattuglia della Polizia Stradale vicino all'uscita di Meolo della A4.

Gli agenti metropolitani si sono occupati dell'animale, che si era perso forse non ritrovando più la compagna.

Il cigno è stato trasportato presso la sede della Polizia Metropolitana, dove è stato sottoposto a controlli veterinari. Le condizioni del cigno sono buone, ma è ancora sotto osservazione. Gli agenti metropolitani stanno monitorando l'animale per verificare se riesce a riprendere il volo autonomamente o se è necessario l'intervento di un veterinario.

La Polizia Metropolitana ringrazia la Polizia Stradale per la segnalazione e si impegna a prendersi cura del cigno fino a quando non sarà in grado di tornare in natura.