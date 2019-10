Duemila posti in più in due anni: il lavoro ritorna a Porto Marghera

di Elisio Trevisan

MARGHERA - Duemila posti di lavoro in più dal 2016 all’anno scorso, un miliardo di investimenti in ballo da qui ai prossimi anni. È il ritratto in estrema sintesi di Porto Marghera, anzi della nuova Porto Marghera. Dopo alcuni decenni caratterizzati da chiusure di fabbriche e dai licenziamenti di oltre 30mila operai, i duemila ettari di quella che è stata una delle zone industriali più importanti d’Europa cominciano a produrre nuovamente frutti per l’economia di Venezia e dell’intera Area metropolitana. La crescita, in realtà, è in corso già dal 2014: da allora sono 5.100 i nuovi posti di lavoro ma è negli ultimi due anni che il processo ha intrapreso una svolta decisiva esaurendo le fuoriuscite, per vari fattori esterni e interni, e tra questi ultimi c’è «l’azione dell’Amministrazione veneziana che, in