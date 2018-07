«L'ex cognato ha riciclato il tesoro di Maniero per favorire azioni criminali»

di Gianluca Amadori

VENEZIA - Il denaro riciclato da Riccardo Di Cicco era provento delle attività criminali della mala del Brenta e Felice Maniero lo sapeva ne era perfettamente a conoscenza. Di conseguenza non può essere considerato come un terzo di buona fede e anche a suo carico è stata disposta la confisca dei beni, fino all'ammontare di due milioni di euro, importo che il boss, pentito dal 1994, ha sicuramente ottenuto in restituzione dal cognato.