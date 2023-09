MESTRE (VENEZIA) - Vedere a Torino la partita della sua squadra del cuore, la Juventus, era il regalo che la figlia Lorenza gli aveva dedicato per i 60 anni di matrimonio. Ma Giampietro Vianello, detto Piero, 83 anni di Carpenedo, si è sentito male domenica allo stadio e mercoledì è morto nell’ospedale del capoluogo piemontese per un’emorragia cerebrale. Fondatore dell’omonima ferramenta di via Ca’ Rossa e grande sportivo, aveva fondato il primo club della Juventus a Carpenedo, oltre a essere stato presidente dell’associazione calcistica A11 Spalti Carpenedo e di calcio a 5 “Ferramenta Vianello”.

Il 27 luglio Piero Vianello aveva festeggiato le nozze di diamante con la moglie Carla Maggiolo, sportiva come lui. «Il suo desiderio era tornare a Torino per vedere la Juve nel nuovo stadio – racconta la figlia Lorenza -. Ho così pensato di regalare alla famiglia i biglietti per la partita di domenica scorsa contro il Bologna, sicura che si sarebbe divertito». Sabato Giampietro e Carla sono quindi partiti insieme alla figlia, il genero e la nipotina, in auto verso Torino. Domenica pomeriggio hanno visitato il museo della Juventus e hanno fatto il tour dello stadio. «La partita era alle 18.30 – spiega la figlia -. Quando mancava poco alla fine, papà non si è sentito bene. Abbiamo chiamato l’assistenza medica. Lui è stato portato in ospedale e ricoverato fino a mercoledì, quando è deceduto».



LAVORO E PASSIONE

Giampietro Vianello era nato nel 1940 a Mestre ed ha vissuto in via Spalti. A 18 anni ha fatto il cameriere poi, intorno agli anni ’60, il rappresentante di commercio di un negozio di serrature, fino ad aprire nel 1978 il negozio di ferramenta Vianello in via Ca’ Rossa 108. Grande sportivo, seguiva sempre le partite della Juventus. Era stato più volte a Torino e in Europa, fondando negli anni ‘70 il primo club della Juve a Carpenedo. Nell’occasione aveva invitato gli ex calciatori Haller e Kasius. Negli anni ‘80 è stato presidente dell’associazione calcistica Spalti Carpenedo e la Fgci gli consegnò il diploma di benemerenza sportiva. Negli anni ’90 ideò il Memorial per il calciatore Tiziano Longhin, storico presidente della Mestrina Calcio.

Vianello è stato per 20 anni presidente della squadra di calcio a 5 “Ferramenta Vianello” e negli anni ‘90 del club “Venezia 87” della Cipressina. «Oltre al negozio in via Ca’ Rossa – aggiunge la figlia -, dal 1988 al 2000 ne aveva aperto un altro in via Ciardi, senza mai chiudere un solo giorno neanche per le ferie. Era sempre presente e, come voleva lui, la ferramenta è rimasta aperta anche in questi giorni, accogliendo come sempre per un saluto gli ex giocatori della squadra di calcetto». Giampietro Vianello lascia la moglie, i figli Lorenza, Roberta e Franco, e gli amatissimi nipoti. Il funerale sarà celebrato lunedì, alle 10, nella chiesa di Carpenedo.