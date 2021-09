NOALE - Un avvio di anno scolastico complicato per la scuola elementare di Moniego, che in questi giorni è chiusa per accertamenti sanitari. Alla base c'è una positività al covid: un solo caso, inizialmente, ma particolarmente sfortunato. Si tratta infatti di una delle insegnanti che aveva appena partecipato a una riunione insieme a tutte le sue colleghe. Motivo per cui è scattata, per precauzione, la verifica non solo su tutto il personale...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati