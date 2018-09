Sorpreso al bar con pregiudicati: arrestato Maritan, nipote dell'ex boss

VENEZIA - Luciano Maritan, nipote dell'ex boss della Mala del Brenta Silvano, è stato arrestato dai carabinieri. Maritan, 53 anni, già noto alle forze dell'ordine, si trovava agli arresti domiciliari dallo scorso luglio e stava scontando una pena di poco più di un anno per un traffico di droga che risale al periodo tra il 2009 e il 2013. Giovedì, durante un controllo, i militari lo hanno sorpreso in orario consentito nei pressi di un bar di San Donà di Piave, in compagnia, però, di alcuni pregiudicati.



Il tribunale di sorveglianza ha sospeso la misura degli arresti domiciliari e Maritan è stato accompagnato nel carcere di Santa Maria Maggiore di Venezia a disposizione dell'autorità giudiziaria.

