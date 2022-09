Piazza San Marco a Venezia ricostruita con 170.000 mattoncini Lego Foto

VENEZIA - Piazza San Marco, a Venezia, è stata riprodotta con 170.000 mattoncini Lego nell'ambito del progetto El Paron de Casa, durato otto mesi, che vede gemellati Veneto e Sardegna grazie al Brick Builder Maurizio Lampis. «Da oggi inizia la ricerca di partner istituzionali, supporter e sponsor - evidenzia Vittorio Baroni, coordinatore del progetto - con l'obiettivo di esporre a Venezia l'opera di Maurizio Lampis, vogliamo farla conoscere soprattutto a bambini delle scuole perché il metodo costruttivo dei mattoncini Lego sviluppa ingegno e abilità ed esprime valore pedagogico, educativo e psicologico».

«Piazza San Marco rappresenta uno dei luoghi simbolo della bellezza italiana e dopo aver realizzato la Fontana di Trevi - dice Lampis - volevo dar continuità con un diorama importante e di prestigio come la rappresentazione di uno scorcio di Venezia».

«L'opera - racconta - è iniziata l'8 gennaio pertanto ci sono voluti 8 mesi e 170.000 mattoncini Lego per il suo completamento. Ho iniziato a costruire per prima cosa le Procuratie, poi la piazza e in sequenza il Campanile di San Marco e per finire la Basilica». «Mi aspetto tanto da quest'opera - conclude - sia per l'importanza che riveste nel mondo una città simbolo come Venezia sia per lo sforzo che c'è stato dietro un diorama grande 270 centimetri di lunghezza x 105 di larghezza x 140 di altezza. Il mio sogno è quello di portarla a Venezia e mostrarla a tutti».