Due tagliaunghie per scassinare le auto senza rovinare la portiera: la tecnica del ladro

MESTRE - Dopo la mezzanotte è arrivata alla sala operativa della Questura la segnalazione di un uomo che era stato testimone di una serie di tentati furti d'auto. Il richiedente raccontava di avere visto un uomo alto, di carnagione scura, con uno zaino nero in spalla tentare di aprire tutte le auto parcheggiate lungo Viale San Marco e decideva così di chiamare immediatamente il 113, fornendo ai poliziotti una descrizione accurata del ladro.



Giunti sul posto due equipaggi della Volante, hanno individuato e fermato il ladro mentre stava scendendo da una Panda appena scassinata, per darsi alla fuga. L’uomo identificato per H.R. del 1972, marocchino, regolare sul territorio italiano, ma con precedenti per la medesima tipologia di reato, è stato trovato in possesso di due tagliaunghie, usati per aprire le automobili senza danneggiarne le portiere. Arrestato per tentato furto aggravato su autovetture, è oggi apparso davanti al giudice che ha convalidato l’arresto e rinviando l’udienza, ha disposto il divieto di dimora nel comune.

