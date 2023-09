VENEZIA - «Non saranno più i benvenuti sulle nostre barche». A dirlo è Fabio Sacco, presidente di Alilaguna e titolare di altre società, tra cui Venezia Turismo, quella di cui fa parte il motoscafo protagonista del gossip che la settimana scorsa ha coinvolto il rapper Kanye West e la moglie Bianca Censori, pizzicati da alcune immagini che fanno pensare a un atto sessuale tra i due a bordo, durante la tappa veneziana della loro vacanza italiana. La società, a seguito dell’uscita della notizia, come riportato dalla versione australiana del Daily Mail, ha affermato che i suoi dipendenti erano “completamente all’oscuro” riguardo il fatto che Kanye si fosse abbassato i pantaloni, anche perché “l’autista ha dovuto prestare attenzione al traffico e non ha visto queste oscenità. Se ciò fosse accaduto, sarebbe immediatamente sbarcato e avrebbe denunciato i trasgressori alle autorità”. «Noi siamo servizio pubblico di trasporto - ha precisato Sacco - e quindi se capiterà ci comporteremo secondo quanto chiesto dal nostro ruolo, ma è chiaro che la cosa non ci faccia piacere».



I SOSPETTI

Le immagini sono state acquisite dalla polizia locale di Venezia: se i sospetti dovessero diventare certezze e le malizie essere confermate, per Kanye West e Bianca Censori potrebbe scattare una denuncia per atti osceni in luogo pubblico, cosa che molti lettori (già sul sito del The Sun) invocano nei confronti di una coppia spesso intenta ad apparire e provocare.

I due, dopo essere smontati dal motoscafo, avrebbero pranzato in un noto ristorante veneziano, camminando per le calli mano nella mano e non curanti di chi li osservava. Secondo le voci raccolte dal Sun, infatti, a preoccuparsi delle immagini che stanno letteralmente facendo il giro del web, sarebbe piuttosto Kim Kardashian, l’ex moglie del rapper.

Le immagini, pubblicate prima sul sito Whoopsee.it, poi rilanciate dal tabloid inglese The Sun e quindi ripescate ieri dal sito Dagospia, lascerebbero intendere un rapporto orale tra il rapper e l’attuale moglie mentre - a bordo di un taxi insieme a una loro amica - solcano il Canal Grande. Quello che è certo sono le natiche in bella vista del cantante, appoggiate sulla parte posteriore del taxi acqueo. Altre immagini - che per l’inquadratura altro non fanno se non aumentare la morbosità - ritraggono di fronte a West, in basso, la sua “compagna” Bianca, la quale è stata descritta dalla stampa inglese come “accoccolata sulle sue ginocchia”.