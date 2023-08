Bufera sulla star Kanye West. Sesso sul motoscafo a Venezia: rischia multa per atti osceni

VENEZIA - Bene o male, basta che se ne parli. E ancora una volta, nella tappa veneziana delle loro vacanze italiane, il rapper Kanye West e la moglie Bianca Censori non hanno mancato occasione di far discutere.

Passino gli outfit discutibili e improbabili sfoggiati anche nella città d'acqua dalla coppia (lui con giacche pantaloni larghi, coperto da turbanti; lei stretta in vestiti che per colori e tessuti la fanno sembrare nuda) anche nella città d'acqua, ma a rimbalzare sui sociale sono delle immagini che lasciano trasparire una suggestione a sfondo sessuale per la coppia. Questa volta quasi al limite del codice penale.



Le immagini, pubblicate prima sul sito Whoopsee.it, poi rilanciate dal tabloid inglese The Sun e quindi ripescate ieri dal sito Dagospia (dove la notizia è rimasta come prima della home page per alcune ore), lascerebbero intendere un rapporto orale tra il rapper e la moglie mentre - a bordo di un taxi insieme a una loro amica - solcano il Canal Grande.

Quello che è certo sono le natiche in bella vista dell'ex marito di Kim Kardashian, appoggiate sulla parte posteriore del taxi acqueo. Altre immagini - che per l'inquadratura altro non fanno se non aumentare la morbosità - ritraggono di fronte a West, in basso, la sua "compagna" Bianca, la quale è stata descritta dalla stampa inglese come "accoccolata sulle sue ginocchia".



I due, comunque in un momento intimo, sono del tutto non curanti dei turisti e curiosi che provano ad avvicinarli e puntano verso il motoscafo le telecamere dei loro cellulari.



INDAGINI

Le immagini sono state acquisite dalla polizia locale di Venezia: se i sospetti dovessero diventare certezze e le malizie essere confermate, per Kanye West e Bianca Censori potrebbe scattare una denuncia per atti osceni in luogo pubblico, cosa che molti lettori (già sul sito del The Sun) invocano nei confronti di una coppia spesso intenta ad apparire e provocare.



I due, dopo essere smontati dal motoscafo, avrebbero pranzato in un noto ristorante veneziano, camminando per le calli mano nella mano e non curanti di chi li osservava.

Secondo le voci raccolte dal Sun, infatti, a preoccuparsi delle immagini che stanno letteralmente facendo il giro del web, sarebbe proprio l'ex moglie del rapper.



Il tabloid - come riporta Dagospia - ha sentito una voce vicina a Kim Kardashian che l'ha descritta come "preoccupata per le nuove foto che sono uscite con Bianca come spiegherà tutto ai bambini? È imbarazzata e preoccupata per lui: sta girovagando a piedi nudi con lo champagne per strada, qualcosa chiaramente non va. È difficile per lei perché non appena pensa di poter andare avanti, succede qualcosa del genere e lei si ritrova in quella situazione", ha detto la fonte in esclusiva al tabloid.



A far partire il fuoco - non tanto amico - degli odiatori seriali del web è proprio l'atteggiamento e l'abbigliamento della designer di architettura, sempre più sosia di Kim.

Scrivono i tabloid che lei è stata più volte avvistata in completi trasparenti, "esponendo il seno, il sedere e altro durante il suo soggiorno in Italia", passato anche da Roma e Firenze.

In effetti, ha dovuto affrontare forti reazioni negative sulle sue scelte di abbigliamento.

I critici hanno accusato Bianca di "vestirsi in modo indecente" mentre visitava il paese.

Uno ha commentato sull'account di un fan: "Esibizionismo e nient'altro per me, non ci vedo niente di genuino".



Un altro ha scritto: "Che peccato, che cattivo gusto".

Un terzo ha commentato: "Si è perso il senso del decoro e della dignità... la bellezza è vestirsi e non vestirsi indecentemente".