Iniziate le riprese in laguna della serie televisiva “Ripley”. Le diverse location veneziane faranno così da sfondo al nuovo adattamento del celebre romanzo del ‘55 della scrittrice statunitense Patricia Highsmith, “Il talento di Mr. Ripley”. La nuova versione diretta da Steven Zaillian – già premio Oscar come sceneggiatore con “Schindler’s list” – che nella sua prima stagione prevede otto episodi e che ripercorre la stessa trama del film, vedrà la partecipazione di attori già assai conosciuti al pubblico affezionato delle piattaforme streaming, quali: John Malkovich, l’attore teatrale irlandese, Andrew Scott, il professor Moriarty nella serie “Sherlock”, e Dakota Fanning, che molti ricorderanno bambina ne “La guerra dei mondi” e successivamente in altri ruoli di successo.