JESOLO - Ingressi in aumento al JMuseo, il nuovo museo di Jesolo aperto meno di una settimana fa. In questi giorni la struttura ha registrato un numero crescente di ingressi. Per la precisione: 39, 50, 55, 65 visitatori e mercoledì, complice il maltempo, ben 242 persone. Per l’Amministrazione comunale si tratta di una prima risposta positiva, di fatto un segnale incoraggiante per il futuro della struttura, tenendo conto che dalla prossima settimana partirà la vera e propria campagna promozionale del museo assieme all’attivazione di nuove attrazioni.



TRE MOSTRE

L’apertura ufficiale del JMuseo è coincisa con l’inaugurazione delle prime tre mostre che nei prossimi mesi accoglieranno i visitatori su due piani: al primo piano “La terra dei giganti”, una tra le mostre più importanti e complete al mondo sui dinosauri, un percorso immersivo tra ricostruzioni a grandezza naturale, reperti paleontologici e scenari incredibili accompagnati da visualizzazioni e suoni, che prevede un’area apposita dedicata alla teoria dell’evoluzione di Charles Darwin. Proprio la mostra sui dinosauri dalla prossima settimana verrà ampliata con una sezione multimediale, mentre al terzo piano stanno ottenendo un buon riscontro anche le mostre fotografiche “Jesolo ieri: emozioni nostalgia ricordi. Dal primo ‘900 agli anni ‘60” e “Jesolo domani: eccellenze, visioni futuro”, che attraverso le riproduzioni di cartoline dell’epoca, l’intervento di personalità e prospettive raccontano il passato di Jesolo fino ai giorni nostri, proponendo poi una sbirciata al suo futuro.



IL BILANCIO

«Siamo felici dei numeri registrati in questi primissimi giorni di apertura – commenta il sindaco Christofer De Zotti -, ma sappiamo di essere solo all’inizio e il lavoro è in itinere. Ci stiamo impegnando molto e nei prossimi giorni integreremo le esposizioni presenti per migliorare l’offerta a turisti e residenti. Proprio questi possono essere i primi e più efficaci promotori del nostro museo. Chiedo a loro, ai commercianti, agli albergatori e a tutti gli operatori della città, di visitare il JMuseo e poi di invitare gli altri a fare lo stesso».

In questi mesi estivi la struttura verrà dunque testata e, in base al potenziale riscontrato, l’Amministrazione comunale avvierà un confronto con enti sovracomunali per organizzare l’allestimento di mostre di grande richiamo. «La volontà di aprire il museo – è sempre De Zotti a parlare – è legata anche a questo aspetto, ovvero capire il potenziale reale della struttura per valutare che tipo di mostre allestire nel futuro. Il ragionamento con i Musei civici veneziani è ancora aperto: l’idea è quella di proporre grandi mostre già dall’anno prossimo». Non da meno c’è anche l’aspetto lavorativo. «Ad oggi Jesolo Patrimonio che gestisce la struttura – conclude il sindaco – si appoggia ad una cooperativa, che già collabora con il presepe di sabbia: in futuro il museo potrà rappresentare anche un’opportunità lavorativa».