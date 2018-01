Investe pedone e scappa ma perde lo specchietto: "pirata" beccato

di Giuseppe Babbo

JESOLO - Investe un pedone e scappa senza prestare soccorso, “pirata” identificato dalla Polizia locale in 48 ore. Venerdì scorso, a Jesolo, in via Levantina, un automobilista ha travolto un 60enne, residente in città, che fortunatamente ha riportato solo lievi ferite. Anzichè fermarsi l’investitore si è allontanato. Tuttavia l’investito ha fornito delle indicazioni e soprattutto nell’urto la macchina ha perso uno specchietto retrovisore. In base a tali elementi la Polizia locale è risalita a un modello di Renault e quindi al proprietario, un 75enne pure di Jesolo. L’uomo è stato denunciato per fuga e omissione di soccorso.