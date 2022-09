Jesolo, si rompe un tubo dell'acquedotto, allagamenti e disagi

JESOLO - La rottura di una tubatura dell'acquedotto a Jesolo, nel pomeriggio, ha causato una grossa perdita d'acqua nella zona di via Vicenza, in Vicolo Secondo. Strada allagata e disagi per i residenti. I tecnici di Veritas, società che gestisce il servizio idrico in città, sono al lavoro per individuare il punto del guasto e ripararlo. Sul posto sono di supporto anche i vigili del fuoco, per prevenire i danni che l'acqua potrebbe creare 'scavandò nel terreno. Ancora da appurare le cause dell'incidente.