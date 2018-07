Pirata investe una 17enne con l'Alfa e scappa. Poi si pente, lei è in coma

di Giuseppe Babbo

++ In AGGIORNAMENTO ++

JESOLO - Era alla guida di un'sullaa Jesolo, quando ha investito da dietro una giovane padovana di, che camminava sul ciglio destro della strada. Il conducente, un 26enne, si era dato alla fuga.Il 118 ha trasportato la ragazza all'ospedale civile di San Donà di Piave, dove è stata ricoverata in prognosi riservata.Il giovane, dopo essere scappato, si è poi pentito tornando sul luogo dell'incidente, ma senza l'auto. I militari dell'Arma sono comunque risaliti alla vettura, un'Alfa Romeo Giulietta intestata alla sorella. Sul lato anteriore sinistro i segni evidenti dell'investimento. Per il 26enne è scattato il deferimento per "lesioni personali stradali gravissime, con fuga del conducente".