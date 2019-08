Esce di strada con lo scooter, muore sul colpo un uomo di 70 anni

JESOLO - Un uomo di 70 anni, Tiziano Basso, è morto oggi pomeriggio, 1 agosto, in un incidente stradale a Jesolo (Venezia). Il 70enne guidava uno scooter che è uscito di strada lungo il percorso che porta a Cà Pirami è uscito. Secondo una prima ricostruzione della polizia locale di Jesolo, si tratterebbe di una fuoriuscita autonoma sulle cui cause sono ancora in corso approfondimenti. Sul posto è intervenuta un'ambulanza ma per il 70enne il decesso è stato istantaneo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA