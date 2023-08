JESOLO - «Il bilancio è positivo: alla sera, sul lungomare, le famiglie sono tornare a passeggiare. L'ordinanza verrà ripetuta anche il prossimo anno». Parole del sindaco Christofer De Zotti che commenta così i risultati del provvedimento firmato lo scorso marzo che prevedeva, per tutti i sabato notte dell'estate, la chiusura di cinque accessi al mare di piazza Mazzini, dalle 22 alle 4. Il provvedimento è terminato ieri notte, ma già il primo cittadino ha annunciato che la misura verrà riproposta anche in futuro.

ACCESSI VIETATI

Nel dettaglio, l'ordinanza riguardava cinque accesi al mare, quelli compresi tra il 29esimo accesso di via Bafile fino a via Alfredo Oriani, quindi oltre piazza Mazzini. A essere interessati al provvedimento sono stati anche gli accessi privati. Il divieto, valido per tutti i sabato notte, prevedeva che nella parte terminale di tutti gli accessi soggetti al provvedimento fosse presente del personale addetto alla sicurezza, incaricato di vigilare sui flussi di persone e consentire di utilizzarli solamente in direzione di uscita.

«Il provvedimento - spiega De Zotti - non ha inciso sulla possibilità di accedere all'arenile in generale e non ne ha limitato le possibilità di utilizzo. Semplicemente, in questi accessi non si poteva accedere alla spiaggia, garantendo maggiore sicurezza, più controlli e una fruizione migliore dell'arenile da parte di residenti e ospiti. Dopo anni in cui molti si guardavano bene dal passeggiare in alcuni tratti di spiaggia, è stato bello ritornare a vedere bambini e famiglie con i passeggini godersi il bagnasciuga anche di sera e usufruire dei servizi in tutta tranquillità».

Ed è per questo che il provvedimento verrà replicato anche il prossimo anno. «Non abbiamo registrato fatti gravi aggiunge il sindaco Il provvedimento ha dimostrato di funzionare, sicuramente verrà replicato ancora, almeno fino a quando l'attenzione su piazza Mazzini non cambierà del tutto. Se ci saranno altri accessi al mare coinvolti? E' prematuro dirlo, faremo le valutazioni del caso».

GUERRA ALL'ALCOL

E un altro provvedimento che sta per concludersi è quello legato alla lotto contro l'abuso di alcol, con l'ordinanza entrata stabilmente nel regolamento di Polizia urbana, in vigore da maggio a luglio solo nelle giornate di venerdì, sabato e domenica, dalla mezzanotte alle 7 del mattino, ad agosto tutti i giorni dalle 20 fino al mattino successivo. Il divieto riguarda la detenzione e il consumo di bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione, negli spazi pubblici, spiaggia compresa, mentre ad essere consentita è solo la vendita per uso domestico in contenitori sigillati. Per i trasgressori sono previste sanzioni da 200 euro, con una media di cinque-sei sanzioni comminate soprattutto il sabato notte, "pizzicando" in alcune circostanze anche dei minorenni alla ricerca di emozioni alcoliche, poi riaffidati dagli agenti della Polizia locale ai genitori. E con il provvedimento in scadenza venerdì prossimo, anche in questo caso il bilancio del primo cittadino è positivo. «C'è una nuova consapevolezza e una maggiore attenzione anche su questo tema conclude De Zotti Le sanzioni non mancano, ma il fenomeno si sta ridimensionando. I giovani stanno comprendendo che devono bere in modo consapevole e all'interno dei locali. Questo non vuol dire che abbiamo risolto tutti i problemi, ma che la strada intrapresa è giusta. L'attenzione rimane alta e il provvedimento il prossimo anno ripartirà in modo automatico grazie alla modifica al regolamento di Polizia urbana».