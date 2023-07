Tir di traverso sulla Jesolana. L'escavatore in bilico sul fosso: code e traffico bloccato

Il tir che finisce di traverso in mezzo alla strada e l'escavatore in bilico nel fosso: in tilt il traffico lungo la strada metropolitana 42 a Concordia Sagittaria. Dalle 16 di oggi, venerdì 28 luglio, il traffico è interdetto sulla Jesolana tra Sindacale di Concordia Sagittaria e Ponte Marango. Un mezzo pesante è finito infatti di traverso alla strada. Il rimorchio, sul quale c'era una escavatore, è finito in bilico nel fosso con l'escavatore che rischia di rovesciarsi. Inutile è il tentativo di attraversare la Jesolana che è rimasta completamente bloccata. Le code sono lunghe In entrambe i sensi di marcia. Interdetta anche la linea 2 di ATVO tra Caorle e Portogruaro, la Bibione - Punta Sabbioni, la 8 tra Bibione e San Donà.

Ultimo aggiornamento: 17:00

