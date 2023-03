VIP Venezia International Photo Festival, ritornano a San Servolo i grandi fotografi internazionali

VENEZIA - Un’immersione totale nel mondo della fotografia, con una proposta formativa di alto profilo, VIP Venezia International Photo Festival, il festival internazionale dedicato alla formazione fotografica, ritorna sull’Isola di San Servolo con la sua quarta edizione, dal 20 al 23 aprile 2023, portando a Venezia i grandi “maestri” della fotografia che propongono ciascuno un workshop a “tema”, destinato ai professionisti, semi professionisti o anche a semplici amatori che desiderano apprendere le tecniche base.

Il festival

L’Isola, di proprietà della Città metropolitana di Venezia, diventa luogo ideale per una community di appassionati di fotografia, attraverso un programma articolato in 19 workshop di varia durata che permette ai partecipanti di confrontarsi e condividere l’esperienza formativa in forma residenziale con alcuni tra i più noti nomi della fotografia internazionale.

Vari i temi proposti dai maestri: ritratto, moda, street photography, wildlife, lifestyle, fotografia di architettura, landscape, ecc. e naturalmente il soggetto principale o il contesto dominante sarà Venezia, città che ospita la manifestazione e set perfetto per i partecipanti.

Ecco i nomi dei maestri fotografi presenti in isola di San Servolo in questa quarta edizione: tornano i grandi nomi di Vincent Peters, Oliviero Toscani, Settimio Benedusi e Yann Arthus Bertrand, già ospiti nelle passate edizioni e ancora Eric Bouvet, Reza, Alan Schaller, Julien Mignot, Laurent Dequick e Serge Ramelli. Entrano da quest’anno nella community di VIP i fotografi di moda Arthur Hubert Legrand e Lia Mstislavskaya e i ritratti di Charlotte Abramov.

Dopo il successo del 2022, vengono riproposti i workshop presentati con la formula FLASH, ovvero workshop “lampo”, di sole 24 ore (come per esempio quelli con Serge Ramelli e Teresa Freitas, con la sua street photography), che si terranno nel fine settimana, dedicati a coloro che non riescono a partecipare alla formula dei tre giorni. FLASH saranno anche i workshop realizzati, grazie al partenariato con Samsung, dedicati alla fotografia da cellulare. I partecipanti a questo workshop non dovranno avere una macchina fotografica ma sarà sufficiente l’utilizzo del cellulare.

Durante i tre giorni di residenza i partecipanti avranno, oltre all’occasione di fotografare la città, la sua laguna e di fare formazione in aula sulle tecniche fotografiche, anche la possibilità di partecipare ad alcuni momenti culturali offerti dalla città.

Aperto a tutti, non solo ai partecipanti a VIP, sarà l’incontro pubblico previsto il giorno 21 aprile sempre in isola di San Servolo, con il fotografo inglese Martin Parr. Maestro di fama internazionale, Parr è un cronista dei nostri tempi. Di fronte alla marea crescente di immagini dei media, le sue fotografie ci offrono l'opportunità di vedere il mondo dal suo punto di vista unico.VIP Venezia International Photo Festival è l’evento dal respiro internazionale, che nasce dalla collaborazione tra San Servolo Srl, società in house della Città Metropolitana di Venezia e ADAP l’Associazione francese per la diffusione dell’arte fotografica. Obiettivo, quello di dar vita, in una location straordinaria come l’isola di San Servolo a pochi minuti da Piazza San Marco, a una grande community internazionale di appassionati e professionisti della fotografia, grazie alla partecipazione di nomi celebri di quest’arte che in isola terranno incontri formativi e sessioni di fotografia “sul campo”.

“Dopo il successo delle passate edizioni – dichiara Simone Cason, Amministratore Unico di San Servolo srl – ritorna in Isola di San Servolo l’importante appuntamento dedicato alla fotografia: grandi maestri che incontrano, nella bellissima isola della Città metropolitana di Venezia, oltre cento appassionati di questa meravigliosa arte, confermando ancora una volta la vocazione internazionale dell’isola, luogo di cultura e di formazione”.

“La formula “immersiva” dei nostri workshop convince i partecipanti che scelgono di venire a Venezia da tutta Europa , con piacere quindi rinnoviamo l’accordo con San Servolo srl – sostiene Alexander De Metz di ADAP, curatore dell’evento – per portare a Venezia questo appuntamento di alto livello che vede coinvolti i più grandi fotografi del mondo e gli appassionati di fotografia: abbiamo creato con San Servolo srl un campus internazionale della fotografia.”