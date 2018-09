Vongolari intercettati e inseguiti nella notte: folle fuga, la barca si rovescia. Poi scatta l'arresto

di Davide Tamiello

VENEZIA - Prima hanno provato a scappare, poi a guadagnarsi una via di fuga speronando la barca delleRisultato: la loro barca si è rovesciata, hanno perso tutto il “raccolto” della notte e si sono presi una denuncia per resistenza.Un inseguimento in laguna quello avvenuto stanotte intorno all’una all’altezza ditra gli uomini del Reparto operativo aeronavale delle fiamme gialle e pescatori abusivi di vongole. In fuga, i pescatori di frodo hanno provato a seminare il motoscafo dei finanzieri, per poi finire con il loro barchino sotto alla prua del mezzo del roan. Il barchino si è rovesciato e per recuperarlo sono dovuti intervenire i vigili del fuoco. I due pescatori sono entrambi di Chioggia: uno di 29 anni e uno di 42.Quest'ultimo è stato arrestato.