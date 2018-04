Incidente sulla Triestina: schianto fra due auto. Statale chiusa

SAN DONA' - Una collisione tra vetture ha portato al ferimento di una persona e alla chiusura temporanea della statale 14, "Triestina", nel territorio del comune di San Donà di Piave (Venezia). Per cause ancora al vaglio delle forze dell'ordine, due veicoli si sono scontrati e si è reso necessario il trasferimento d'urgenza all'ospedale di una persona con l'uso dell'elicottero. Sul posto i carabinieri, agenti della polizia locale, sanitari del Suem 118 e vigili del fuoco, oltre che gli ausiliari dell'Anas.

