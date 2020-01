Negozi chiusi in piazza Ferretto e il cartello per i clienti: "Siamo al funerale di Sara"

MESTRE - Bar e locali chiusi ieri mattina in piazza Ferretto a Mestre per poter partecipare ai funerali di Sara Michieli, la barista di 25 anni morta nell'incidente stradale a Santa Maria di Sala. Affisso alle vetrine un cartello per avvisare la clientela: "Siamo al funerale di Sara". La morte della giovane, che aveva un bar tra Piazza Ferretto e Coin, ha lasciato sconvolti i moltissimi esercenti che la conoscevano e che tutte le mattine vedevano il suo meraviglioso sorriso. © RIPRODUZIONE RISERVATA