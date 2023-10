Incidente sulla Regionale a San Michele al Tagliamento: un furgone si rovescia, l'auto vola nel fosso. Un morto e due feriti. Strada chiusa

SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO (VENEZIA) - Schianto sulla strada Regionale a San Michele al Tagliamento un furgone finisce di traverso e un'auto vola nel fosso. Il bilancio è di un morto, l'autista del furgone, e due feriti. È successo verso il 18.30 di oggi, sabato 7 ottobre all'incrocio tra la strada regionale 74 che da San Michele porta a Bibione e via Pradis. L'incidente è al vaglio degli agenti della polizia locale, intervenuti sul posto per accertare cause e responsabilità. Nello schianto sono rimasti coinvolti un furgone e due auto. L'impatto è stato violentissimo tanto che il furgone è finito di traverso con le ruote all'aria. L'auto è invece volata nel fossato che costeggia via Pradis. Subito è stato lanciato l'allarme ai soccorritori arrivati sul posto con i sanitari di Portogruaro, i vigili del fuoco, e l'elicottero del servizio di emergenza friulano. Due persone sono state portate in ospedale con l'elisoccorso di Treviso. La viabilità è stata interrotta tra Bibione e San Michele al Tagliamento con le deviazioni verso il centro abitato di Cesarolo.