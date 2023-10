Feltre. Investito da un'auto mentre va in bici subito dopo aver attraversato: grave 12enne

FELTRE (BELLUNO) - Attimi di paura ieri, venerdì 6 ottobre, per un bambino di 12 anni investito in bici da un’auto di fronte all’alimentari in via Farra. Il baby-ciclista è stata sbalzato a terra e ha riportato un grave politrauma della strada.

Portato in pronto soccorso all’ospedale di Feltre in codice rosso, le sue condizioni sono apparse poi meno gravi: non è in pericolo di vita, ma è stato trattenuto in osservazione. L’esatta dinamica dell’accaduto è al vaglio della polizia locale di Feltre, con gli agenti intervenuti sul posto per i rilievi, guidati dal comandante Rudolf Alban.

Erano le 17 di ieri quando è avvenuto l’incidente al bivio per via Fosse. Il 12enne era sulla bici e aveva appena attraversato sulle strisce arrivando nell’area adibita a parcheggio al di fuori della carreggiata, su una sorta di marciapiede-piazzale che c’è di fronte al negozio. Ed è lì che è avvenuto l’investimento. Non è ben chiaro se è la macchina che stava uscendo o il piccolo ciclista che stava andando su e giù dal marciapiede. Ma la paura è stata subito tanta: intervenuto prontamente l’ambulanza dall’ospedale Santa Maria del Prato con i sanitari che hanno portato le prime cure al bimbo. Poi la corsa all’ospedale e le prime analisi che hanno scongiurato il peggio.

Le prossime ore saranno fondamentali per avere un esatto quadro clinico. E anche per avere il quadro esatto dell’accaduto. Non è un investimento classico, come avvenuto il giorno prima sempre a Feltre alla rotatoria di fronte ai pompieri: tutto è ancora da chiarire, la dinamica infatti è al vaglio degli agenti della polizia locale.