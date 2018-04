Schianto sulla strada per il mare: tre feriti e traffico bloccato per due ore

di Marco Corazza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

JESOLO - Un botto impressionante a Jesolo, sulla strada che porta al mare, via Roma Destra:finiscono in ospedale. Inevitabili iper chi cercava di raggiungere il Lido:Tutto è al vaglio della Polizia locale, intervenuta per accertare cause e responsabilità, ma pare che non sia stato rispettato la distanza tra i veicoli. L'incidente è avvenuto all'intersezione tra le vie. Uno che ha richiamato l'attenzione delle persone che vivono nella zona,. Si sono così ritrovate le due auto distrutte e pezzi di auto sparsi in mezzo alla strada. Immediata la richiesta di soccorso giunta alSul posto sono arrivati i sanitari sia con l'ambulanza che con Leone, l'elicottero alzatosi in volo da Treviso. In aiuto anche i Vigili del fuoco del locale distaccamento che hanno liberato le persone dagli abitacoli. Due dei feriti sono stati trasferiti in ospedale con codici di media gravità. Più serie le condizioni del terzo paziente, arrivato in Pronto soccorso con l'elicottero.