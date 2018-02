Non riesce a frenare: furgone schiaccia un'auto. Grave 55enne

di Marco Corazza

FOSSALTA DI PORTOGRUARO -e si schianta con ilschiacciando l'auto che lo precede: nell'incidente, avvenuto questa mattina, lunedì 5 febbraio, intorno alle sette, è rimasto ferito gravemente undi. Si tratta di W.D., ricoverato in ospedale a Portogruaro per un bruttoL'uomo a bordo di unastava percorrendo la Statale 14. Giunto in prossimità della stazione di servizioè stato tamponato da un furgone che trasporta medicinali. Un botto violentissimo, tanto che la piccola utilitaria è rimasta schiacciata dal furgone per metà. Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per liberare il 55enne fossaltese che è stato poi trasferito al San Tommaso dei Battuti. Per lui un brutto trauma cranico, per il quale i sanitari si sono riservati la prognosi. Tutto è ora al vaglio dei Carabinieridella Radiomobile che dovranno stabilire cause e responsabilità dell'accaduto.