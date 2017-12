Tamponamenti fra 9 veicoli in A4: caos e code fino a 8 km verso est

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PADOVA - Stasera poco dopo le 18.30 il tratto di, in direzione Venezia, è stato teatro di una carambola tra più auto che ha provocato tre feriti e lunghe code verso Padova.L’incidente ha coinvolto 9 veicoli, tutte autovetture, in corrispondenza del chilometro 366, poco dopo lo svincolo per la A13. I tre feriti sono stati trasferiti in ospedale in condizioni apparentemente non gravi.Sul posto sono intervenuti la, che ha in gestione la tratta, con 4 mezzi. A causa dei diversi veicoli coinvolti in carreggiata è stato possibile inizialmente circolare solo in corsia di emergenza, con code in rapida formazione che hanno interessato il tratto di competenza della società Brescia-Padova.Un altro tamponamento è segnalato anche asenza feriti. Disagi fino a tarda ora