CASTELFRANCO - Distrugge la Porcshe contro una rotanda. Questa notte, mercoledì 24 novembre, un 54enne veneziano, per cause in corso accertamento, ha perso il controllo della sua Porsche e si è schiantato contro la rotonda della provinciale 102, via per San Floriano. Soccorso dai vigili del fuoco e dal Suem l'uomo ha riportato lesioni gravi.

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati