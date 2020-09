Schianto fra quattro Tir in autostrada, due feriti e nove chilometri di coda: è caos

VENEZIA - Schianto fra Tir in A4: due i feriti. Dalle 13 di oggi pomeriggio, 23 settembre, la A4 tra gli svincoli di Portogruaro e di San Stino, in direzione di Venezia, è interessata per un maxi tamponamento tra mezzi pesanti. Nell'incidente due camionisti sono rimasti feriti e il personale sanitario li ha portati in ospedale. Fortunatamente le loro condizioni non sono gravi. Sul posto sono arrivati i sanitari del Suem con la Polizia autostradale di San Donà e gli Ausiliari del traffico. Inevitabili le code. Verso le 14 erano ben 9 i chilometri di mezzi incolonnati tra Portogruaro e San Stino. I soccorsi meccanici hanno già provveduto a rimuovere i 4 mezzi pesanti. Ultimo aggiornamento: 14:03 © RIPRODUZIONE RISERVATA