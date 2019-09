Tamponamento a catena in A4, dieci chilometri di coda e caos

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VENEZIA - Un tamponamento ha coinvolto, poco dopo le 17.35, una decina d’auto nel tratto di A4 tra il bivio con la A57 ad Arino e Padova est, in direzione Milano. Non si registrano feriti. L’incidente si è verificato in sorpasso nel territorio di Vigonza (Padova) e ha subito provocato diversi chilometri di coda.Sul posto operano due pattuglie della Polstrada e gli ausiliari della viabilità di Concessioni Autostradali Venete coordinati dal centro operativo di Mestre, in servizio di assistenza e presegnalazione. In azione in questi minuti il soccorso meccanico per la rimozione dei mezzi coinvolti.Si transita solo in prima corsia ed è stata aperta quella di emergenza per favorire il deflusso del traffico: attualmente, a causa anche del traffico di punta, sono circa 10 i chilometri di coda in direzione Milano.