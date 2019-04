poliziotti, tra loro anche una giovane funzionaria al suo primo giorno di lavoro con un’altra collega delle Volanti portando in salvo una donna rimasta coinvolta nell’incendio. Cinque i poliziotti rimasti intossicati.

VENEZIA - A fuoco nel pomeriggio un appartamento a Cannaregio in centro storico. Una donna - di cui non si conoscono le generalità - è rimasta ustionata e tre poliziotti accorsi per aiutarla sono finiti al pronto soccorso per aver inalato il fumo. La donna non sarebbe in gravi condizioni: è stata salvata dall'intossicazione da due agenti. Per precauzione sfollati gli altri abitanti dello stabile.Sul posto, i vigili del fuoco. Ancora al vaglio degli esperti le cause del rogo.Ad intervenire per i soccorsi sono stati 7