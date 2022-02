Grosso incendio ad un fustellificio. «Tenete chiuse le finestre». Traffico in tilt

FIESSO - Grosso incendio è scoppiato stamani intorno alle 8 di oggi, 24 febbraio, in un capannone della Riviera del Brenta: le fiamme sono divampate all'interno del Fustellificio di via Puccini a Fiesso d'Artico. Non dovrebbero esserci feriti. Sul posto sono intervenuti, in prima battuta, quattro squadre di vigili del fuoco da Mira e Mestre, cui se ne sono aggiunte poi altre da Padova. Il sindaco, a causa dell'odore acre che si è rapidamente diffuso nell'aria, ha consigliato alla cittadinanza di mantenere chiuse porte e finestre. Traffico in tilt, con deviazioni stradali nella zona che è bloccata.